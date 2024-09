Un momento para la historia. Este viernes 6 de septiembre, cuando se enfrenten a Paraguay en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el delantero Luis Suárez jugará por última vez en su carrera con la selección de Uruguay, hoy al mando de Marcelo Bielsa.

En una emotiva conferencia de prensa, el máximo goleador en la historia de la Celeste explicó que “no hay mejor orgullo de uno mismo que saber cuándo es el momento indicado, y estoy con la tranquilidad que me retiro porque yo quiero dar un paso al costado“.

Sin embargo, tal explicación no convence a uno de los más polémicos Anti-Bielsa en Uruguay, como es el periodista Sergio Gorzy, que durante un programa en el Canal 4 de su país aseguró que el retiro de Suárez se debe única y exclusivamente a la presencia de Bielsa.

Acusan a Bielsa por retiro de Suárez en Uruguay

“Él no se retira porque llegó a la conclusión de que no puede más. No se retira porque no tiene más fuerza para jugar en la Selección o porque considera que hay otros mejores. Se retira porque a Marcelo Bielsa no lo aguantan más, como pasó con otros jugadores“, afirmó el comunicador.

En esa línea, Gorzy manifestó que “tengo información. Hay parte opinión y parte información. No es que Suárez me dijo, porque no es así. Pero ¿Cuántas veces nombró a Bielsa en la conferencia? Ninguna, solo dijo que habló con él. Nombró más a Óscar Tabárez, que es algo que se entiende también”.

“Es más, en una despedida en buenos términos estaría el técnico ahí diciendo ‘se nos va, le pedí por favor que se quede pero se quiere ir’, pediría un fuerte aplauso. Nada, él solo. Es bravo trabajar con Bielsa“, sentenció el polémico periodista.

¿Cuándo se juega este partido?

El encuentro entre Uruguay y Paraguay, válido por la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este viernes 6 de septiembre, a contar de las 19:30 horas (de Chile), en el Estadio Centenario de Montevideo.

