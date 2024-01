Hernán López Muñoz es una de las grandes figuras del fútbol argentino. Pretendido por River Plate en el mercado de pases, decidió quedarse en Godoy Cruz para jugar la Copa Libertadores ante Colo Colo.

Y en la primera fecha de inmediato mandó una advertencia al Cacique, elenco con el que debe jugar en tres semanas más. Esto porque anotó uno de los mejores goles de la fecha ante Defensa y Justicia y además se despachó un lujo.

Con el partido recién comenzado, recibió una pelota pegado a la raya. Ahí fue cuando sacó su talento e ingenio para hacer una especie de taco, que resultó un caño a un defensor de Defensa y Justicia. Magia pura.

En la segunda parte, con el Tomba ganando 1-0, encontró mucho espacio para correr en el mediocampo. Ahí e atrevió a meter un zurdazo espectacular que dejó sin chances al meta Enrique Bologna.

“Me venía teniendo confianza, en la semana venía anotando goles parecidos. La primera que me quedó, porque no podía patear, definí bien. Me reía después del gol”, contó López Muñoz.

Mira el lujo de López

Mira el golazo del crack de Godoy Cruz

El vínculo con Maradona

Hernán López Muñoz es sobrino nieto de Diego Maradona, con quien compartió en muchas ocasiones. De hecho el DT de Godoy Cruz, Daniel Oldrá, se atrevió a señalar que aprendió cosas como pariente del Diego.

“Tiene detalles de Maradona y formas que manifiesta dentro de la cancha“, aseguró Oldrá en una entrevista concedida hace algunos meses, entendiendo que es la gran figura de su escuadra.