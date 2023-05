A un día del esperado enfrentamiento por Champions League entre Real Madrid y Manchester City, se ha viralizado la dieta con la que Erling Haaland presume prepararse para los partidos importantes. El exitoso jugador de 22 años subió una historia en su cuenta de Instagram luego de la victoria de los celestes ante Everton, la que no dejó indiferente a nadie.

Desde hace unos meses no es secreto la extraña comida con la que el delantero del City se prepara para sus partidos. De hecho, él mismo reconoció en la película biográfica “The big decisión” que se alimenta de hígados y corazones de animales para fortalecer su físico.

Sin embargo, una foto explícita de la comida del noruego no dejó de causar impacto entre los internautas. En lo que parece ser una bandeja llena de víseras de res, agregó el texto “thats bloody lovely!” (esto es endemoniadamente bueno), lo que inmediatamente dio de que hablar entre los medios europeos, pues los seguidores del ariete no la encontraron muy apetecible en las redes.

“La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿la carne que comes en McDonalds? ¿o la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado. Estos son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo, cobre y magnesio. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo”, argumentó el delantero en su documental.

Una dieta que sin duda le ha dado resultado, ya que el atacante lleva 36 goles en 33 partidos y es el máximo goleador de la Premier League a falta de 3 fechas. Lo que esperan los seguidores de los celestes, es que el extraño menú también lo ayude en Champions League, donde el cuadro inglés recibirá al Madrid por la vuelta de semifinales.

Recordar que en la ida Erling no tuvo muchas oportunidades y se vio superado en varias ocasiones por la marca constante de Antonio Rudiger. Un desempeño que intentará mejorar para aumentar los 12 tantos que lo sitúan como máximo goleador de la UEFA Champions League.

El partido entre Real Madrid y Manchester City será este miércoles a las 15 horas en el Etihad Stadium. El vencedor se ganará un pase a la gran final en Turquía.