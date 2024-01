Jordhy Thompson cuenta las horas para su debut en el Orenburg, donde ya tiene un nuevo socio para su primer partido en la Premier League de Rusia. El extremo de 19 años partió a préstamo desde Colo Colo en uno de los clubes que se aferra con uñas y dientes a la máxima categoría en aquel país.

Por el momento, la escuadra que recibió al atacante chileno realiza una exigente pretemporada: la acción liguera se reanuda recién a mediados de marzo. De todas maneras, en una semana más habrá un amistoso ante el Dinamo de Moscú en el que Thompson podría hacer su primera aparición.

Mientras todo avanza en su nuevo club, el antofagastino compartió una historia de Instagram donde se le aprecia junto a un jugador argentino. Un mediocampista de 24 años formado en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, cuadro con el que le anotó un golazo a River Plate.

Se trata de Gabriel Florentín, quien parece haber recibido de buena manera a Thompson. El trasandino vive su segunda campaña en el Orenburg, donde suma cinco goles entre la liga y la Copa de Rusia.

Jordhy Thompson hace buenas migas con Gabriel Florentín, su primer socio en Rusia

Jordhy Thompson hizo buena onda con Gabriel Florentín, el primer socio que muestra en el fútbol de Rusia. Aunque el Orenburg cuenta con varios futbolistas hispano parlantes en el plantel, como el también argentino Braian Mansilla. O Lucas Vera. O Matías Pérez.

Pero no son los únicos: también figura el ecuatoriano Justin Cuero y el costarricense Jimmy Marín. Eso sí, con Florentín las buenas migas parecen haber surgido más rápido que con el resto. Un volante que dejó grabado un golazo en el mismísimo estadio Monumental de Núñez.

Fue el 9 de marzo de 2021 por la cuarta fecha del Grupo A en la Liga Profesional de Argentina. En los 66′ de aquel partido, Florentín había reemplazado a Jonatan Gómez. Y caso al final del encuentro sacó un tiro imposible de atajar para Franco Armani. Un golazo espectacular que además le valió la victoria a los Bichos Colorados.

También un gran desahogo para Florentín. “Desde los 5 años hasta los 16 estuve en River. Pero quedé libre por un problema personal y no jugaba mucho porque faltaba a los entrenamientos: me costaba llegar desde mi casa en Laferrere hasta Núñez. A veces me robaban porque es una zona ‘picante’. Viví dos años en la pensión, pero no me gustaba el ambiente y me terminé yendo a mi casa”, contó Florentín.

