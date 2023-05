Joan Cruz no pesca a sus críticos tras cerrar la temporada con Real Oviedo: "Disfrutando el proceso"

Joan Cruz se olvida de todo lo que significó su polémica salida de Colo Colo y da la pelea por hacerse un lugar en Europa. El chileno cerró la temporada en la Segunda RFEF del Real Oviedo, siendo titular en el triunfo por 3 a 1 contra el Bergantiños.

El mediocampista sumó su primer partido como titular y disputó un total de 65 minutos, con los que puso final a su primera aventura por esas tierras en la Cuarta División. Eso sí, las críticas de algunos hinchas no han acabado, pero todo apunta a que el jugador ya no está ni interesado en lo que pase con su ex club.

Joan Cruz disfruta el proceso en el Real Oviedo

Después de mucho esperarlo y de haber sumado algunos minutos en las fechas anteriores, Joan Cruz jugó su primer partido como titular. El Real Oviedo se quedó con un triunfo por 3 a 1 contra el Bergantiños y cerró con alegría la temporada en la Segunda RFEF.

Si bien su equipo no pudo conseguir el ascenso y se conformó con el séptimo lugar de la tabla de posiciones, las primeras semanas en Europa ya comienzan a pulir a la joya que no explotó en Colo Colo. Y esto lo tiene más que feliz, tal como dejó claro en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Joan Cruz publicó imágenes de lo que fue el último partido junto al Real Oviedo. Ahí dejó un breve pero claro mensaje, con el que confirma que lo ocurrido con el Cacique ya es cosa del pasado.

“Disfrutando el proceso”, lanzó el joven mediocampista. Y es que después de toda la polémica ocurrida, por fin ha vuelto a hacer lo que le gusta, que es jugar al fútbol.

Ahora Joan Cruz espera por lo que pase con su carrera. Si bien seguirá ligado al club, espera un llamado desde el primer equipo y así comenzar a mostrarse en la élite, algo que no puso hacer en nuestro país.