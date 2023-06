James Rodríguez decidió, en una entrevista con el programa ‘Sin pelos en la lengua’ de la colombiana Vicky Dávila, disparar en contra de Shakira y respaldar a Gerard Piqué en lo que ha sido una de las tramas más interesantes de la farándula mundial este año.

El futbolista, quien ya no tiene club luego de su salida de Olympiacos, agradeció a la cantante por levantar la imagen del país en el mundo. “Ha dejado a Colombia en alto”, aseguró. Y sobre su colega afirmó que “he compartido con Piqué varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona”.

Pero una vez que Dávila le preguntó a Rodríguez por las canciones de Shakira, el jugador decidió atacarla. A James no le gustó ninguna y prefirió recomendarle a la cantante que lave la ropa sucia en casa, sin ventilarlo en música viralizable.

“Fueron duras. Las escuché un poco, pero no, no me gustaron mucho. No, no me traumaron, a las mujeres sí, a mí no. Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere”, aseguró el colombiano.

Para él, la BZRP Session #53, TQG y Te Felicito fueron canciones innecesarias. “No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso”, agregó Rodríguez.

Lo que es cierto es que Shakira ya superó a Gerard Piqué, al menos amorosamente. En los últimos días fue vinculada al piloto británico de F1 Lewis Hamilton, romance que fue confirmado por fuentes extraoficiales hace apenas una semana. La cantante acompañó al siete veces campeón en el GP de Barcelona y dejó entrever que su relación iba en serio.