Poco más de un mes queda para el comienzo de la Copa América 2024 en Estados Unidos, y uno de los nombres que parece ser que estará en la nómina de la Selección Chilena es el defensor Igor Lichnovsky, quien hace noticia en México.

Luego de un primer semestre pletórico con el América, donde anotó goles y se coronó campeón junto a su compatriota Diego Valdés, en el presente Clausura 2024 bajó ostensiblemente su nivel y en ese país las quejas abundan, sobre todo por su actuar fuera de la cancha.

Al respecto, el medio mexicano Vanguardia asegura que en su actual equipo a Lichnovsky “simplemente lo ven como una ‘manzana podrida’ y no van a hacer válida la opción de compra… Ahora, en el Nido ha trascendido que la mayoría de sus compañeros ya no lo soportan“.

La situación no es menor, puesto que el 30 de junio del 2024, el chileno se quedan sin club, ya que también se le acaba el contrato con el cuadro dueño de su carta, Tigres UANL, por lo tanto, existen chances de que, incluso, pueda regresar a nuestro país.

El futuro de Igor Lichnovsky, ¿cerca de la U?

Por supuesto que al hablar del central, es inherente su afición por Universidad de Chile, club donde se formó y del cual es hincha, por ello, no se puede descartar que, si no logra mantenerse en México, pueda emprender regreso a suelo nacional.

Hace unas semanas, Lichnovsky se refirió al tema en La Junta News, y manifestó que “ya hablé con la U, eso es cierto. A veces la gente me dice: ‘Oye, Igor, no te olvides de la U’. Cuando uno lo siente, no tiene intereses económicos y tienes otra forma de vida, yo les digo: ‘¿Ustedes creen que yo no he estado hablando y he querido?’”.

¿Cuáles son sus números con América en 2024?

En el primer semestre del año, con la camiseta de América, Igor Lichnovsky disputó un total de 1.870 minutos en cancha durante 22 cotejos tanto en Liga MX como en Concachampions, sin anotar goles ni asistencias, con ocho tarjetas amarillas.

