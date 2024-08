El equipo de los volantes nacionales no pudo superar a la Academia, y mantiene su ventaja de dos puntos en lo más alto de la Tabla de Posiciones.

La Liga Profesional Argentina tiene un exclusivo puntero luego de nueve fechas. Para sorpresa de muchos, no es ninguno de los llamados cuadros “grandes” como Boca Juniors de Gary Medel o el River Plate de Paulo Díaz, sino que un equipo “menor” con chilenos en cancha.

Se trata nada menos que de Huracán, el equipo del popular barrio bonaerense de Parque Patricios, donde su mediocampo es 100% nacional, con Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón desde el inicio, quien tuvo una dura prueba para demostrar que su actualidad no es fortuita.

Como locales, en el Estadio Tomás Ducó de la capital trasandina, el Globo recibía a Racing, con el portero chileno Gabriel Arias como titular, y en un encuentro más que trabado, con pocas ocasiones de gol, aunque la más clara la tuvo el ex Colo Colo, no se hicieron daño.

Un empate sin goles que deja a ambos cuadros con la misma distancia que al comienzo de la fecha, es decir, con Huracán como exclusivo líder del fútbol argentino con 19 puntos, dos más que La Academia, que comparte puesto con Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros.

La temporada 2024 de Echeverría y Alarcón en Huracán

Desde que ambos nacionales se juntaron en el cuadro trasandino, se convirtieron en uno de los mejores duetos de volantes de tal competición, donde el ex Universidad de Chile destaca por su labor a la hora del quite y entrega del balón, a lo que el ex albo agrega una importante cuota goleadora.

Entre los tres torneos locales que disputaron en el presente año, Echeverría suma 1.845 minutos en cancha durante 20 encuentros; mientras que Alarcón en este 2024 ya suma dos goles y tres asistencias en 22 compromisos, con 1.920 minutos de juego.

