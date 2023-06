Tremendo impacto generó en Argentina la declaración testimonial de una joven que denunció haber sido víctima de violación en una fiesta realizada el 1 de enero de 2019 en la casa familiar de Gonzalo Montiel. Ante las acusaciones, que sitúan el recinto ubicado en Virrey del Pino como lugar de los hechos, el jugador de la selección trasandina y del Sevilla llegó a declarar voluntariamente.

Según apuntaron fuentes judiciales a Olé, el defensor que marcó el último penal con el que la Albiceleste se coronó campeona de Qatar 2022 ante Francia “negó el hecho que le imputa la denunciante y aportó una serie de detalles en su declaración que serán motivo de investigación”.

Gonzalo Montiel declara por denuncia de abuso sexual en su contra

Fue pasadas las 14:00 horas de este jueves 15 de junio recién pasado que el exlateral de River Plate llegó hasta la Unidad Funional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual N°3 de La Matanza, que está a cargo del fiscal Luis Alberto Brogna, para declarar sobre la gravísima acusación en su contra.

Gonzalo Montiel aprovechó que se encuentra de vacaciones en Argentina para poder entregar su versión y conocer los cargos por los que se le acusan, además de ser notificado de los derechos que le corresponden en esta situación.

“Al momento no existen elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión de un delito“, añadieron fuentes judiciales en el reporte.

“Esto no implica una modificación de la situación procesal que venía manteniendo, sin perjuicio de que esta puede modificarse con el resultado de las pruebas que puedan incorporarse”, agregan.

Montiel reveló que al momento de que sucedió todo conocía a la denunciante “hace algunos meses” y “tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas”.

Junto con eso, Gonzalo también rememora que aquella noche volvió entre las 7 y las 8 de la mañana después de haber ido a dejar a un amigo a su casa, y que en ese momento se encontró con todos los invitados fuera del inmueble.

¿Qué viene en la causa de Montiel?

“Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería”, detalló Montiel.

Además, añadió que “me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa”. Pese a eso, el informe advierte que en la declaración negó conocer a esta persona.

Olé reporta que “la causa está caratulada “Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal”, aunque hasta el momento no fue identificado. Lo mismo sucede con una tercera persona que también habría participado del abuso”.

Así, la denunciante tiene una audiencia el 22 de junio en la que tendrá la opción de dar “una declaración testimonial a los efectos de aclarar o ampliar los términos de su denuncia” de manera excepcional.