Diego Rubio anotó y sumó su primer triunfo en esta temporada de la Major League Soccer (MLS). El delantero que estuvo cerca de volver a Colo Colo a inicios de este año fue el héroe de la victoria del Austin FC sobre el FC Dallas, válida por la fecha 6 en el fútbol de la Conferencia Oeste.

Austin y Dallas igualaban por 1-1 cuando apareció el chileno, quien formó como titular. A los 70′, Rubio recibió un centro del argentino Sebastián Druissi en el área y sacó un cabezazo frente al arco para poner a su equipo en ventaja. El partido terminó en un triunfo del Austin, el primero de la temporada.

Es el segundo gol de Rubio, de 30 años, en la MLS. El ex Colorado y Kansas City ha sumado minutos en todos los partidos de la temporada y antes anotó frente a Philadelphia Union, aunque dicho partido terminó en un empate por 2-2. Hasta este sábado, el equipo solo llevaba derrotas (2) e igualdades (3).

Siguiendo su camino por la MLS, Diego Rubio y el Austin FC volverán a la acción el próximo sábado 6 de abril. Enfrentarán a San Jose Earthquakes a las 21:30 horas en el Q2 Stadium, su casa en el estado de Texas.

Otro gol chileno en la MLS

Felipe Mora también se encontró con las redes en la fecha 6 de la MLS. Pero no pudo celebrar. El ex Universidad de Chile anotó en el duelo entre Portland Timbers y Vancouver Whitecaps, pero su tanto no fue suficiente para evitar una derrota.

Whitecaps superaba a los Timbers por 2-1 cuando llegaron los 77′ y Mora apareció para el empate. El brasileño Evander le mandó un centro al área y el ex U. de Chile conectó con un cabezazo para igualar las acciones. Sin embargo, los de Vancouver volvieron a anotar a los 87′. Ryan Raposo puso el 3-2.

