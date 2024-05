Gary Medel recibe defensa de leyenda de Brasil: "No es justo dejarlo de lado en Vasco"

Desde que se cambió al entrenador en Vasco Da Gama, con la salida del argentino Ramón Díaz y la llegada del interino Rafael Paiva, el defensa chileno Gary Medel pasó de ser el capitán del equipo a ser un jugador del banco de suplentes.

En Brasil apuntan a que el Pitbull no se va a mover del cuadro carioca hasta que encuentren un nuevo técnico, y que sea él quien defina su continuidad en la institución, con la cual tiene contrato hasta diciembre del 2024.

Una situación que no le gusta nada a uno de los mayores ídolos en la historia del Vasco, como el ex delantero Edmundo, quien al preguntarle por lo que ocurre con Medel, no sólo salió en su defensa, sino que criticó al club por el trato que le dan en estos días.

La defensa de leyenda del Vasco a Gary Medel

“Es bastante normal que en los equipos hayan roces, ya que los ánimos están calientes. Lo que me irrita es que esto sólo aparece después de las derrotas y después de que lo marginaron de la titularidad. Mientras Medel fue capitán del equipo, era visto como un ejemplo“, sostuvo el Animal.

En esa línea, Edmundo sostiene que “Medel tiene contrato hasta diciembre de 2024 y uno bastante millonario. Creo que deberían sentarse con el deportista y hablar. Estoy en contra, extremadamente en contra de alejarlo, de dejarlo a un lado. Fue útil la temporada pasada y no creo que sea justo”.

¿Cuáles son los números del Pitbull en 2024?

Entre el Campeonato Carioca, Copa de Brasil y el Brasileirao, Gary Medel acumula un total de 957 minutos en cancha durante 12 encuentros, donde no anotó goles ni hizo asistencias. Recibió tres tarjetas amarillas y una expulsión.

