Ex Huachipato acusado de racismo en Colombia: "Me dijo hijo de p..., negro maric..."

En medio de las reacciones que generó el canto racista y xenófobo que proclamó el argentino Enzo Fernández, tras la obtención de la Copa América, un nuevo caso en la materia sacude al fútbol sudamericano, pues tiene como protagonista a un ex Huachipato.

La situación ocurrió en Colombia, donde la víctima es el defensor Elvis Perlaza, de 35 años, que juega en el Deportivo Pasto, quien acusó que su entrenador, el paraguayo Gustavo Florentín, lo insultó de forma descalificadora durante el partido que perdieron por 1-2 ante Independiente Santa Fe.

“Me dijo ‘Hijo de put…, párate, negro marica’. Me enfadó mucho”, aseguró el futbolista en conferencia de prensa, donde agrega que “le dije tienes que dar ejemplo, tienes que respetar. Me sacó de quicio. La verdad, la pensé, no quise perjudicar al grupo, pero le quería pegar“.

Por su parte, Florentín señaló sobre el incidente que “lo que sucede dentro del campo, termina ahí. La idea es inyectar carácter a nuestros jugadores, algo que nos faltó en el primer tiempo, los jugadores me conocen en ese aspecto, y lo que pasó termina ahí“.

¿Cómo fue el paso de Florentín por Huachipato?

El paraguayo asumió la dirección técnica del cuadro de Talcahuano el 11 de julio del 2019, y se mantuvo en la institución hasta el 6 de enero del 2021, en un período plagado de polémicas, donde incluso se afirma que hubo enfrentamientos con jugadores del equipo.

En cuanto a sus estadísticas, el paso de Florentín por el fútbol chileno fue para el olvido. Dirigió a Huachipato en 41 encuentros, a nivel local e internacional, donde logró un rendimiento del 45.53 por ciento, en base a 15 victorias, 15 derrotas y 11 empates.

