Con el correr de los días comienzan a aterrizar en Chile las delegaciones que formarán parte del Mundial Sub 20 que comenzará este sábado 27 de septiembre, la cual tendrá a jóvenes promesas y el regreso de figuras de antaño.

Si bien no habrá figuras importantes dentro de la cancha, con notables excepciones que repasamos en RedGol, fuera de ella habrá la presencia de algunos nombres que en otros tiempos brillaron, incluso, en nuestro país.

Es el caso de la selección de Panamá, que jugará sus tres encuentros por el Grupo B en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, y que tendrá como entrenador a un eximio goleador que hizo de las suyas en Unión Española hace 33 años.

ver también Para seguirlos de cerca: Las 10 figuras que engalanan el Mundial Sub 20 de Chile 2025

Ex goleador de Unión Española presente en Mundial Sub 20

La referencia es para Jorge Dely Valdés, actual entrenador de la selección canalera juvenil y que en 1992 llegara a Chile como una apuesta del cuadro hispano, luego de un relativo éxito en Nacional de Montevideo el año anterior.

Durante su paso por Unión Española, donde el panameño dio una mano para conquistar la primera Copa Chile de su historia, con Nelson Acosta como entrenador y donde tenía como compañeros a nombres como Marcelo Vega, Cristián Montecinos y José Luis Sierra, entre otros.

Entre torneos nacionales, Dely Valdés disputó un total de 30 encuentros, en los cuales anotó 13 goles, con un promedio de 0.43 tantos por juego, números que le valieron una transferencia al fútbol japonés, donde también rompió redes. Con ese cartel regresa al país para el Mundial Sub 20.

Publicidad

Publicidad

Jorge Dely Valdés en su paso por Unión Española (Archivo)

¿Cuándo juega Panamá en la Copa del Mundo?