Eduardo Vargas sorprendió a todos al firmar en Nacional de Uruguay, menos a Martín Lasarte. El DT logró que Turboman arribara a Montevideo y ahora espera sacar lo mejor de su rendimiento.

Tras terminar contrato con Atlético Mineiro, Varguitas sonó en muchos clubes e incluso, los hinchas de Universidad de Chile se ilusionaron con su regreso. Sin embargo, nada de esto ocurrió y el segundo máximo goleador histórico de La Roja terminó llegando al Bolso.

Lasarte solo tiene halagos para Edu Vargas

Durante el último fin de semana, Nacional derrotó a Peñarol en la Supercopa de Uruguay. El Bolso derrotó al Manya por 2-1 en el Estadio Centenario, con lo cual Martín Lasarte ganó un nuevo título con el club al que también defendió como futbolista.

“He sido campeón en un montón de lugares, aunque yo no lo pueda decir porque queda mal. Me voy feliz por haber ganado una final de estas características, con muchísima gente y un marco espectacular”, aseguró el técnico que en Chile ganó tres títulos con la U.

Edu Vargas es jugador de Nacional. Imagen: Instagram

Si bien Eduardo Vargas no pudo jugar el clásico, estuvo presente en el mítico Centenario. Poco a poco Turbuman se va palpando de lo que es Nacional y Lasarte, solo tuvo halagos para la llegada del formado en Cobreloa.

“A Eduardo lo conozco bien, lo tuve como punta de referencia en el período de la selección chilena. Es un jugador potente, de mucha movilidad, hace diagonales y tiene gol“, explicó Martín Lasarte.

Lo más probable, es que el debut de Eduardo Vargas sea el próximo domingo 2 de febrero. Ese día, Nacional comenzará su participación en la liga uruguaya y hará su estreno enfrentando a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.