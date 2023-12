A casi un año de la final de Qatar 2022, Enzo Fernández recordó el día en que Argentina se coronó campeón del mundo ante Francia. El volante del Chelsea participó en el especial de ESPN Campeones, un año después, en donde reveló un sabroso momento con Kylian Mbappé en el Estadio Lusail.

Según Fernández, quien terminó el Mundial con el premio de Mejor Jugador Joven, Mbappé amenazó al plantel de la Albiceleste durante la final. La estrella de Francia, con tres goles para empatarle a Argentina, estaba molesto con los festejos trasandinos.

“Me acuerdo (que me dijo cosas en español). Hubo jugadas que nosotros festejábamos, como somos los argentinos que celebramos una pelota dividida, y él nos hacía un gesto de que nos iba a matar. Se la agarró conmigo. Me encaró a mí, no sé por qué”, relató.

“Ahí el Cuti (Romero)… Tengo un soldado atrás que me defiende. Cuando hacemos el tercer gol, Cuti se lo grita en la cara a Mbappé, está loco. Mbappé me decía como que nos iba a matar, que ellos iban a ganar la final. Cosas del partido”, contó.

Enzo Fernández recuerda el camino de Argentina en Qatar 2022

El mediocampista del Chelsea recordó otros detalles de la campaña de Argentina en Qatar 2022, donde anotó su primer gol con la Albiceleste. Fue el 2-0 ante México en la fecha 2. “Qué locura… Vivirlo no tiene precio. Un desahogo porque faltaban cinco minutos y había mucho nerviosismo”, comentó.

“Me acuerdo que, cuando Leo me da la pelota, me queda el defensor de frente. Dije, ‘lo encaro y tiro el centro’, pero cuando tiré la bicicleta para salir a un costado pensé que el defensor iba a ir para un lado y fue para el otro. Ahí, abrí el pie. Desde atrás, ya sabía que el arquero no llegaba”, relató.

Antes, la selección argentina había perdido con Arabia Saudita en el debut. Fue la primera gran sorpresa del Mundial. “Fue un golpe anímico muy fuerte porque sabíamos que era importante empezar ganando en el primer partido. El grupo no se lo esperaba, veníamos con mucha confianza”, dijo Fernández.

“Pero se demostró la grandeza y unión del grupo. Después de eso, hubo una reunión y se dijo que, a partir del segundo partido, eran todas finales para nosotros. Así las jugamos”, sumó después. Argentina venció a México y Polonia en fase de grupos, y se clasificó primero a los octavos de final.

En octavos venció a Australia y en cuartos a Países Bajos. En semis evitó a Brasil y chocó con Croacia, donde ganó 3-0. “Me acuerdo que, cuando queda afuera Brasil, gritamos, nos pusimos contentos y Scaloni vino para decirnos: ‘¿Qué hacen, boludos? Tenemos que jugar un partido ahora'”, siguió Fernández.

“Faltaban 10 minutos para que arrancara el partido ante Países Bajos y nosotros festejando. Fue un buen golpe anímico para nosotros que Brasil se haya quedado afuera porque es un rival directo y juega muy bien”, cerró el campeón del mundo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.