La selección argentina ya dejó en el pasado su derrota ante Uruguay por estas eliminatorias. El equipo de Lionel Scaloni tiene ahora por delante otro desafío bravo al visitar a Brasil en un nuevo clásico sudamericano, por lo que no hay tiempo para lamentos.

El propio entrenador trasandino enfrentó los micrófonos en la antesala de este partido, donde declaró en conferencia de prensa que “siempre dijimos que no éramos imbatibles. Era evidente, más allá del resultado último. Hay que estar preparados para esto y para seguir compitiendo. A nadie le gusta perder y está clarísimo, nosotros somos los primeros que queremos recuperarnos. Hay veces que, incluso perdiendo, las formas son importantes.

“El equipo, más allá de que no hizo un buen partido, nunca dejó de buscar su partido, de seguir intentando empatar. Y se rescata eso. Creo que el equipo compitió y eso me deja tranquilo. Por delante tenemos un gran partido, un gran rival que será duro. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo: competir e intentar traernos los tres puntos. No hay otra”, agregó.

Dando por cerrado el capítulo ante Uruguay, Scaloni declaró que “analizamos por qué pasó la derrota, tenemos nuestra idea y lo importante es digerirla rápido. Tenemos la suerte de que se juega otro partido enseguida y eso es lo mejor. Lo duro sería vernos dentro de un tiempo y costaría mucho más, ahora tenemos revancha cerca y eso es lo más importante”.

Sobre la planificación y el armado del equipo para visitar tierras brasileñas, el DT albiceleste avisó que “si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento. Porque me han demostrado a lo largo de estos partidos un rendimiento muy parejo. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño a nosotros. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos”.

Para finalizar, comentó la baja de Vinícius Júnior en el combinado brasileño, declarando que “estas grandes selecciones tienen reemplazos, si miras el equipo que dicen que va a jugar, son todos jugadores de primer nivel, jóvenes, rápidos, con trayectoria en equipos importante y seguramente su entrenador tendrá preparado algo por la falta de figuras. Es Brasil, sabemos todo lo que significa”.

Posible formación de Argentina vs Brasil:

Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; Angel Di María (Nicolás González), Lionel Messi y Lautaro Martínez (Julián Álvarez) en delantera.

¿Cuándo juegan Brasil vs Argentina?

Brasil a Argentina este martes 21 de noviembre a partir de las 21:30 (hora de Chile) en el Estadio Jornalista Mário Filho, conocido popularmente como Estadio Maracaná. Este duelo será válido por la fecha 6 de las Eliminatorias.

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas:

