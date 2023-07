El Burnley de Lawrence Vigouroux intenta armarse de la mejor manera para su regreso a la Premier League. Y este jueves 13 de julio, el último campeón de la Championship hizo recordar un momento icónico que se dio en Qatar 2022: cuando Lionel Messi encaró al neerlandés Wout Weghorst con una frase que se viralizó mundialmente: “andá pa allá, bobo”, le dijo la Pulga.

Y luego de afrontar la segunda parte de la temporada anterior en el Manchester United, el atacante de Países Bajos terminó su préstamo y regresó a Turf Moor. Allí fue recibido con mucho cariño por el club que desembolsó 20 millones de euros para quedarse con su pase.

“Bienvenido de regreso, Wout”, escribió el Burnley en sus redes sociales. Y acompañó ese mensaje con un video que resumió el primer día de Weghorst en la institución.

En las imágenes se aprecia al ariete que mide casi dos metros entrar al complejo de entrenamiento y tener un breve diálogo en primer plano. Así las cosas, quedó confirmado que estará nuevametne en el club. Después de que descendió a la segunda categoría, tuvo dos cesiones: una al Besiktas de Turquía. La otra, a los Red Devils.

Burnley ya sumó minutos de fútbol en la pretemporada. Lawrence Vigouroux se puso en marcha por la competencia del puesto. Su rival fue el indiscutido durante la campaña anterior: Arijanet Muriç, un espigado kosovar que tuvo un paso por el Manchester City.

El oriundo de Borne no tuvo una buena participación durante la última estadía de The Clarets en la Premier League. De hecho apenas anotó dos goles en 20 partidos, 17 de ellos como titular. El ex AZ Alkmaar de Países Bajos y Wolfsburgo de Alemania tiene una nueva chance en una de las ligas top de Europa. Y compartirá vestuario con un golero chileno.