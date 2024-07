Una nueva polémica suma Fabián Castillo. El delantero colombiano ahora activa las alarmas en el Deportivo Cali ya que no se ha presentado a entrenar en los últimas jornadas.

El Decano inició el torneo de Clausura en Colombia con una derrota de local por 2-0 ante Deportivo Pereira. Entre los grandes ausentes estuvo el ex Colo Colo y podría perderse el partido de la segunda fecha ante Alianza este lunes 22 de julio.

Pero la rebeldía de delantero se debe a un tema que va más allá del Cali. Según indican desde Colombia, el jugador pactó su llegada al cuadro verdiblanco bajo el trato de que el 80% de su salario sería pagado por el Tijuana de México.

Esto debido a que Castillo no se ha presentando en los entrenamientos del Deportivo Cali. “El asentimos a prácticas prende alarmas”, detalló el periodista Marino Millán. Lo que se ha repetido durante esta semana.

El elenco azteca es dueño de su pase y decidió cederlo al cuadro de sus amores. Pero no habría pagado el sueldo del jugador y hasta que no se salde la deuda, Castillo no se presentará a entrenar ni mucho menos a jugar. Pero eso no es todo, porque El Pais de Colombia indica que también estaría cortado por el entrenador Hernán Torres.

¿El motivo? una indisciplina y que por la situación que vive el club, molestó al cuerpo técnico. Por lo que tampoco estaría en la consideración para los próximos partidos. Incluso no se descarta dar por finalizado su préstamo antes de lo esperado.Ante esto, se espera una declaración pública del Cali para conocer que pasará con el ex delantero del Cacique.

Fabián Castillo ahora juega por Deportivo Cali pero su permanencia es duda.

¿Cuánto le costó Fabián Castillo a Colo Colo?

Blanco y Negro pagó 200.000 dólares por el préstamo del jugador colombiano. El sueldo que recibió Fabián Castillo fue superior a los 60 millones de pesos chilenos y su estadía en el Estadio Monumental se extendió por una temporada. Sus bajos números hicieron que su salida en diciembre del 2023 fuese inevitable.