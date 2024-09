Darío Osorio se transformó en el villano de la jornada en la Superliga danesa. Es que el seleccionado nacional fue expulsado por una infantil agresión y dejó al FC Midtjylland con un hombre menos por gran parte del segundo tiempo.

Ni el empate sobre la hora ante el Randers y que les permite seguir como punteros, salvó al nacido en la U de las críticas. En Dinamarca cargaron con todo contra Osorio y lo catalogaron como lo peor del partido.

Pero más allá de las críticas, en el cuerpo técnico del cuadro danés recalcaron que blindarán a su máxima figura para que esto no se vuelva a repetir. En su historial arrastra 12 tarjetas amarillas y solo dos tarjetas rojas. Sin embargo, no quieren que estas expulsiones se hagan una constante.

El plan del Midtjylland sobre Darío Osorio

“Es algo que tiene que aprender. Los rivales son duros con él. Ahora hay que manejar esto para que no se vuelva a repetir”, aseguró Thomas Thomasberg tras el pitazo final.

Incluso el DT recalcó que mantendrán una restricción para que no se vea agobiado con los comentarios contra él. “Afortunadamente, no ve muchos medios daneses, lo que probablemente sea muy bueno. Lo de hoy lo veo como una reacción desafortunada. No es un jugador que expulsen por hacer estupideces”, enfatizó.

Mientras tanto, sus compañeros se cuadraron y apuntaron a que este lunes se acercarán para apoyarlo, y renovar los aires de cara al debut de Europa League del martes.

“Es un jugador joven y posee algunas cualidades absolutamente increíbles. Ahora se trata de ayudarlo como equipo y hacer que se recupere. Mañana veremos cuál es su estado de ánimo y qué necesita”, sentenció el capitán Mads Bech Sørensen.