Cosas del Mundial Sub 20: Corea del Sur juega pichanga con niños en Viña del Mar

Un tremendo momento se registró en pleno Mundial Sub 20. Corea del Sur se despidió de Viña del Mar jugando una pichanga.

Por Javiera García L.

Corea del Sur jugó una pichanga en Viña
© Valparaíso InformaCorea del Sur jugó una pichanga en Viña

El desarrollo del Mundial Sub 20 ha dejado grandes historias en nuestro país, como el apoyo de los hinchas chilenos a Nueva Caledonia (y la cariñosa respuesta de los jugadores oceánicos) o el momento que vivieron unos niños chilenos con Corea del Sur en Viña del Mar.

El cuadro asiático tuvo un buen paso por la Región de Valparaíso. En el Elías Figueroa, perdieron en el debut contra Ucrania (2-1), pero se recuperaron con un empate con Uruguay (0-0) y un triunfo sobre Panamá (2-1). Con cuatro puntos, clasificaron a octavos de final entre los mejores terceros.

Después de haber clasificado, parte del plantel surcoreano celebró el hito con una pichanga en la playa Acapulco de Viña del Mar. ¿Sus rivales? Niños chilenos que estaban disfrutando en el sector, contra quienes jugaron por cerca de dos horas.

El papá de uno de los pequeños relató el momento a Valparaíso Informa. “Se pusieron a jugar a la pelota y los jugadores de Corea nos dejaron sus cosas para que no se les fueran a perder (…) después, compartieron bebidas con nosotros y los niños. Fue una gran experiencia para mi hijo”, contó.

Tweet placeholder

Corea del Sur vive un lindo momento en Viña del Mar

La historia de Corea del Sur en la Región de Valparaíso terminó con ese tierno momento, porque poco después el equipo asiático se movió a la Región de O’Higgins para su partido de los octavos de final.

Como mejor tercero del Grupo B, Corea del Sur tiene que enfrentar Marruecos, puntero del Grupo C, en la siguiente ronda. El duelo de octavos será el jueves 9 de octubre a las 20:00 horas en El Teniente de Rancagua.

