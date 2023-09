La primera fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026 no contó con ningún árbitro chileno, pero el panorama cambiará para la jornada 3 del proceso clasificatorio. Dos ternas chilenas, una liderada por Piero Maza, ya fueron asignadas para los partidos del 12 de octubre.

Maza dirigirá el partido de Colombia vs Uruguay, válido por la tercera fecha de las Eliminatorias. Claudio Urrutia y Miguel Rocha serán sus asistentes, mientras que Felipe González será el cuarto árbitro, y Juan Lara y Edson Cisternas los encargados del VAR.

Por otro lado, Cristian Garay dirigirá el duelo entre Bolivia y Ecuador, también por la fecha 3. Sus compatriotas Alejandro Molina y Juan Serrano serán sus asistentes, mientras que José Cabero tomará el rol de cuatro árbitro. Ángelo Hermosilla y Rodrigo Carvajal estarán en el VAR.

Será el fin de la sequía de jueces nacionales en la clasificación a la próxima Copa del Mundo. En las dos primeras fechas, hubo ternas argentinas, brasileñas, paraguayas, uruguayas, colombianas y venezolanas. Sólo Chile, Ecuador, Bolivia y Perú no tuvieron presencia en cuanto al arbitraje.

¿Cuándo se juega la fecha 3 de las Eliminatorias?

La fecha 3 de las Eliminatorias al Mundial se jugará en su totalidad el jueves 12 de octubre. Los partidos serán: Bolivia vs Ecuador, Colombia vs Uruguay, Chile vs Perú, Argentina vs Paraguay y Brasil vs Venezuela.

¿Cómo va la tabla de las Eliminatorias?

Brasil y Argentina lideran el proceso clasificatorio con seis puntos cada uno. Colombia los sigue con cuatro unidades, y Uruguay y Venezuela con tres. Paraguay, Perú y Chile tienen un punto, mientras que Ecuador (que partió con -3) y Bolivia están en 0.