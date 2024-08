Bruno Barticciotto fue el iniciador de la remontada que tuvo Talleres de Córdoba ante Independiente Rivadavia de Mendoza, cuadro que tiene en el plantel al hijo del Muñeco Gallardo. Se trata de Matías Esquivel, quien se encaró muy fuerte con el lateral izquierdo reserva de la Lepra mendocina.

En primera instancia, en TyC Sports pensaba que el roce había sido con Gonzalo Ríos, ex jugador de Audax Italiano que abrió la cuenta contra la T cordobesa. “No fue él. Fue el hijo de Gallardo, no sé ni cómo se llama y no me importa”, manifestó Esquivel.

Y profundizó en su desahogo. “Nos hacía así (señal de la banda) y gestos de que nos rompieron el culo. Pero él está acá, no está jugando en River. Fui y le dije eso”, expresó el futbolista, quien pasó por el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica antes de volver a Talleres.

Así festejó Bruno Barticciotto su golazo ante Independiente Rivadavia de Mendoza. (Foto: Talleres).

“Le dije que cualquier cosa lo llame al papá para jugar de vuelta”, fue el dardo que dejó Matías Esquivel, quien en su primer ciclo le anotó un gol a Universidad Católica en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Un palazo que complementó con hechos de la causa.

Matías Esquivel, el compañero de Bruno Barticciotto que liquidó al hijo del Muñeco Gallardo

Matías Esquivel alcanzó a estar junto a Bruno Barticciotto durante 10 minutos en la cancha y luego de la victoria de Talleres, increpó a Nahuel, el hijo del Muñeco Gallardo. Fue por unos gestos que aludieron a la victoria de River Plate frente a la T cordobesa en la ida de los octavos de final de la Libertadores.

“Es el partido, él no tiene que meter otro partido porque no está. Está jugando en Independiente y encima es suplente. No puede decir nada”, fue el golpe de nocaut que Esquivel le puso a Nahuel Gallardo. Precisamente ahora debe enfocar su mirada en la Banda Sangre.

“Hice un par de gestos desde los suplentes, cosas que quedan ahí no más”, expuso Nahuel Gallardo, quien prefirió bajarle el perfil a la situación, que de todas maneras no pasó a mayores.

La escuadra Millonaria será local frente al elenco dirigido por Walter Ribonetto este miércoles 21 de agosto, River recibirá a Talleres en el estadio Monumental de Núñez a contar de las 20:30 horas, según el horario de Chile continental. Por el momento, el equipo de Bruno Barti pierde 1-0 en el marcador global.

Así va Talleres en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2024

Talleres de Córdoba le puso fin a una racha de cinco partidos sin victorias y quedó así en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2024.

