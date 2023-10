Claudio Bravo se convirtió en el décimo jugador más veterano en la historia del fútbol español en ver acción por La Liga. El arquero chileno, de los registros del Real Betis de Manuel Pellegrini, fue titular contra Deportivo Alavés con 40 años y 178 días… y contando.

Así las cosas, y justo cuando está cortado en la selección chilena por Eduardo Berizzo, Claudio Bravo es noticia en el fútbol chileno y recibe elogios por su marca y el actual y vigente rendimiento bajo los postes.

“Es un orgullo poder formar parte de este grupo de jugadores que hemos sido capaces de disfrutar de una larga carrera profesional, trabajando duro para mantenernos competitivos y ayudar a nuestros clubes en la búsqueda de sus objetivos”, dijo Bravo al diario Marca.

Bravo tiene contrato con el Betis hasta fin de temporada (30 de junio de 2024). De mantenerse en el puesto, Bravo podría superar en el mismo ránking a Pepe Reina, Valerón y Nino.

“Vine por una temporada al Betis y ésta es para mí la cuarta acá. Sigo con el mismo pensamiento de aportar cuando me toca competir y cuando no. Si es hasta junio, no pasa nada, si existe otro año más y la situación en lo personal es buena y mi rendimiento acompaña, ¿por qué no? Lo veremos de aquí a junio”, sentencia el meta chileno.

Y de mantenerse en Betis, o seguir su carrera en algún equipo de Primera División en España, Bravo podría alcanzar el podio del listado de veteranos históricos de La Liga.

La carrera de Bravo en España

Claudio Bravo llegó a España la temporada 2006-07, con Real Sociedad en Primera División. Ese curso el club bajó a Segunda y el chileno no jugó. Recuperó el puesto en 2008-09 para conseguir el ascenso el 2009-10.

Cuatro temporadas en Primera como arquero titular de Real Sociedad lo llevaron al Barcelona en 2014-15, donde protagonizó la lucha por la portería con Marc-André ter Stegen en dos temporadas antes de irse al Manchester City.

El 2020-21 Claudio Bravo vuelve a España como refuerzo del Betis, donde permanece hasta ahora, rotando la titularidad según la competencia con Rui Silva.

¿Por qué Claudio Bravo no es nominado a la selección chilena?

Eduardo Berizzo, el DT de La Roja, dejó de convocar a Claudio Bravo tras la negativa del arquero a ser parte de los amistosos de la selección chilena contra Cuba, República Dominicana y Bolivia. El arquero privilegió sus vacaciones y el entrenador lo consideró falta de compromiso.

¿Quién lidera el ránking de veteranos de La Liga al que entró Claudio Bravo?

Con 48 años y 226 días, Harry Lowe es el futbolista más veterano en ver acción en la Primera División de España, versus los 40 años y 178 días de Bravo, décimo en el listado.