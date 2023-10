Ángel di María sabe que su retiro de la selección de Argentina está muy cerca. Pero también sabe que su aporte en la Albiceleste quedará marcado para siempre. El Fideo fue parte fundamental del equipo dirigido por Lionel Scaloni que ganó el Mundial de Qatar en 2022.

Hizo un gol en el certamen, pero fue en la gran final que La Scaloneta le ganó a Francia en la definición por penales. Y dio muestras de su categoría en la final de la Copa América ante Brasil. Pero hoy en día, con 35 años y en su segundo ciclo en el Benfica de Portugal a cuestas, tiene clarísimo que la fecha de caducidad de su carrera internacional está muy próxima.

Fideo tuvo una coqueta propuesta de Miguel Ángel Russo, director técnico de Rosario Central, el club donde se formó. Pero por el momento siguió en el Viejo Continente tras su paso por la Juventus de Italia. Di María habló con el programa Todo Pasa de Urbana Play reveló la fecha de término de su estadía en el combinado nacional.

“Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica y el club me da la posibilidad de estar en la selección en un buen nivel. Quiero estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y también en la selección”, manifestó el talentoso zurdo de 35 años.

Di María confirma su retiro de la selección de Argentina post Copa América 2024

Ángel di María sabe que la Copa América es el momento idóneo para confirmar su retiro de la selección de Argentina. El ex Real Madrid así lo ratificó. “Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América. Como ya lo venía diciendo, va a ser la última”, apuntó.

“Lo que más me dolía era esa crítica que te terminaba lastimando. El que no nos daba para estar en la Selección. Por ejemplo para mí, personalmente, que me cagaba en las finales, que nunca estaba para las finales, que siempre me pasaba algo”, dijo también Di María.

Pero tuvo varias revanchas. Fue clave en el equipo ganador del oro olímpico bajo la tutela de Marcelo Bielsa. También le hizo el gol a Brasil en la Copa América que Argentina ganó luego de 28 años de sequía en aquel certamen. “Al final dios me dio esa revancha después de tres finales en las que no pude estar al 100 por ciento”, dijo el ex Manchester United y Paris Saint-Germain.

El recuerdo de las dos finales de América que la Albiceleste de Gerardo Martino perdió ante la Roja seguían presentes en Di María. En la de 2015, el Fideo salió lesionado en los 29′. Le dejó su lugar a Ezequiel Lavezzi. Y en la de la Copa del Centenario 2016, fue sustituido por Matías Kranevitter en los 57′.

¿Cuántos partidos tiene Ángel di María con la selección de Argentina?

Ángel di María ha jugado 134 partidos por la selección de Argentina. Anotó 29 goles y dio 29 asistencias. Recibió ocho tarjetas amarillas y una roja.

¿En qué lugar marcha Argentina en las Eliminatorias 2026?

Argentina lidera las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con puntaje ideal al cabo de cuatro partidos.