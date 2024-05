Una de las leyendas del fútbol alemán dijo adiós en esta temporada al equipo de sus amores. Se trata del mítico “11” del Borussia Dortmund, Marco Reus. ¿A qué equipo se irá? ¿Cómo fue su despedida? Ahora te lo contamos.

Lo primero, el emblema del Dortmund deja el club que defendió desde la temporada 2012 a sus 34 años, 295 partidos y más de 120 goles en liga alemana.

Es nostalgia pura su figura, ya que en vísperas de la final de la Champions ante el Real Madrid, también es de los pocos que disputó esa instancia en 2013, cuando su equipo perdió ante el Bayern Munich.

Hoy se despidió del elenco amarillo en el 4-0 ante el Darmstadt, donde anotó un golazo de tiro libre 38‘, siendo sustituido ante una ovación a los 80, con mosaico gigante incluido en las gradas.

¿A qué equipo se irá Marco Reus tras dejar el Dortmund?

En lo que fue su despedida como local en el mítico Signal Iduna Park, cabe la pregunta de a qué equipo se irá Marco Reus tras dejar el Bortmund.

Muchos lo sitúan como destino probable en la MLS de EE.UU., con sondeos desde la tierra de Lionel Messi y Luis Suárez, aunque el alemán fue cauteloso sobre el tema.

Foto: Imago.

“Hasta ahora no pienso en lo que vendrá después. Algo vendrá porque he dicho que me encanta estar en el campo de juego. Pero tenemos un gran objetivo y realmente subordinamos todo a eso. Tenemos que hacerlo realidad y luego ya veremos”, dijo el “mítico” 11 del Borussia.

Pero fue Samir Nasri, ex jugador francés, quién confirmó los rumores señalando que “hablé con Marco Reus. Me dijo que ama demasiado el fútbol como para retirarse ahora y que, seguramente, se irá a la MLS la próxima temporada”.

Por lo pronto, habrá que esperar si Reus deja el Dortmund también como campeón de la Champions League, ya que el 1 de junio es la final ante el Real Madrid.