Zinedine Zidane responde a la posibilidad de ser el entrenador de la selección francesa: "En un futuro se verá"

El presidente de la federación francesa, Noël Le Graet, admitió sin tapujos que su candidato para ser entrenador del seleccionado campeón del mundo es, ni más, ni menos, que el actual DT del Real Madrid, Zinedine Zidane.

Obviamente en la conferencia de prensa previo al encuentro entre los merengues y el Valencia que se jugará mañana domingo a las 12:15, se le consultó de inmediato por la intención del mandamás del fútbol galo.

“De momento estoy aquí. Estoy disfrutando de lo que estoy haciendo aquí. En un futuro se verá. Mi mente es el día a día”, explicó tirándola un poco al tiro de esquina.

En todo caso Zidane aclara que “la relación con el señor Le Graet es buena, le conozco desde 1998 cuando estaba en la liga y siempre ha habido una buena relación. La selección francesa puede ser un objetivo algún día.Ya lo dije cuando empecé a entrenar hace 10 años, que sería una de las posibilidades que se pueden dar algún día, pero hoy estoy aquí y mi deber es pensar sólo en lo que estoy haciendo aquí”.

El estratega aclaró que sigue siendo feliz en el Real Madrid y que eso no cambia por el interés de su país en convertirlo en nuevo estratega del seleccionado.

“Son las oportunidades. Son casi 20 años que estoy aquí. El club me ha dado la oportunidad de entrenar aquí y estoy feliz. Me apasiona estar en el fútbol. Lo que pase en el futuro, no se sabe", cerró.