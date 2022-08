Yeferson Soteldo tiene 25 años y registra seis clubes en su carrera profesional. Actualmente, el talentoso venezolano milita en los Tigres de México, donde ha tenido más de algún problema extrafutbolístico debido a incurrir en indisciplinas. De hecho, estuvo a punto de pasar de los Felinos a Grecia, algo que finalmente no se dio.

Pero la intención del equipo de Monterrey es desprenderse del caraqueño nacido el 30 de junio de 1997. Y todo indica que llegará a un club donde pasó y dejó buen recuerdo dentro de la cancha, pero uno más negativo fuera de ella. Se trata del Santos de Brasil, que está muy cerca de abrochar el préstamo del futbolista surgido de las divisiones inferiores del Zamora.

Según la información de Globoesporte, el Peixe tiene prácticamente cerrada la cesión de Soteldo hasta junio de 2023, aunque restan algunos detalles para culminar la tratativa, que tiene como plazo máximo el 15 de agosto. La cesión incluirá una opción de compra tasada en 3,5 millones de dólares. El Tigres pagó seis millones de la divisa americana para quedarse con su carta luego de una decepcionante campaña en el Toronto FC de la Major League Soccer.

Así las cosas, el seleccionado llanero está a punto de concretar el retorno a Vila Belmiro, donde el presidente, Andres Rueda, admitió en su momento que no le gustaría volver a tenerlo. "La gente conoce lo externo, no lo interno. La Comisión de Gestión no sólo se fija en lo deportivo, también en lo conductual", afirmó el dirigente, quien será mandamás del Santos hasta 2023, luego de la salida del ex Huachipato y Universidad de Chile.

Santos toma recaudos con la masa salarial para traer de vuelta a Soteldo

Santos tuvo que tomar cartas en el asunto para liberar algo de masa salarial que permita mantener en equilibrio a las arcas de la institución. El Peixe rescindió el vínculo de Ricardo Goulart, quien pasó al Bahía EC en condición de agente libre.

Pero esa no fue la única movida de mercado. También traspasó a Leo Baptistao, delantero de 29 años que en los próximos días se integrará al plantel del Almería de la Primera División de España a cambio de 1,5 millones de euros.