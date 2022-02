Yeferson Soteldo acepta que solo por su culpa no rindió en la MLS: "Estuve distraído, no estuve enfocado"

Yeferson Soteldo empieza a dar destellos nuevamente de su buen nivel en sus primeros partidos con el Tigres UANL de la Liga MX, luego de un paso complicado por Toronto FC de la MLS a donde arribó como una tremenda estrella para su proyecto tras haber brillado con Santos de Brasil en Copa Libertadores.

El venezolano, quien en Chile defendió las camisetas de Huachipato y Universidad de Chile, confesó que esta etapa negativa con el equipo canadiense fue su responsabilidad. "Nunca había estado tan lejos de mi familia, estuve distraído, no estuve enfocado, no me entrené como quería", indicó.

El surgido de las filas del Zamora de su país continuó con su autocrítica. "Creo que fue más personalmente y gusto de cada jugador, cada uno tiene la forma de ser y convivir y no me sentí a gusto aunque el club me hizo sentir bien. Trataba de hacer cosas diferentes pero nunca llegué a sentirme cómodo". puntualizó.

Además, afirmó que todos esos problemas le pasaron factuta. "Se notaba, iba a los entrenamientos de mal humor y yo no me encontraba, no me hallaba, no soy yo. Fue eso, no fue por la liga que nunca lo voy a decir, porque está en un crecimiento impresionante. Para mí fue más personal que el país o la liga".

El cambio de aires le ha sentado bien a Soteldo, al menos a las primeras de cambio, y en el más reciente compromiso de Tigres fue fundamental para la remontada de los suyos ante el Atlético de San Luis al ingresar en el descanso dando un par de asistencias con la que dieron vuelta al marcador.