Algo tiene Yeferson Soteldo que se va mal de algunos clubes. La lista se inició con Universidad de Chile y en las últimas horas se sumó un grande de Sudamérica, nada menos que el Santos de Brasil, que declaró persona no grata al atacante venezolano.

Aunque los azules hicieron un esfuerzo por mantenerlo en 2019, el equipo paulista abrió la billetera por encargo de su entrenador, Jorge Sampaoli, y se quedó con el jugador, que sumaría un centenar de partidos, veinte goles y 17 asistencias con la camiseta número 10 de Pelé.

El problema fue que Santos no pagó lo acordado a Huachipato, que fue a la FIFA para impedir que el Peixe participara del mercado. La única solución fue vender a Soteldo al Toronto, donde el muchacho volvió a hacer noticia por temas extradeportivos.

El venezolano tuvo positivos números en la MLS, pero la llegada de Lorenzo Insigne al cuadro canadiense pavimentó su salida nueve meses después. Ahí vino el problema: el jugador pudo regresar a Santos, pero la dirigencia le cerró la puerta.

Finalmente, el llanero fichó por Tigres de México, que pagó unos 6 millones de dólares por su pase, con lo que el equipo brasileño pudo saldar su deuda con Huachipato. Negocio redondo, pues en Vila Belmiro no querían volver a ver al Enano.

Así lo reconoció el presidente de Santos, Andrés Rueda. "Ahora que Soteldo ya tiene equipo, me siento más cómodo para hablar. La gente conoce lo externo, no lo interno. La Comisión de Gestión no sólo ve lo deportivo, si no que también lo conductual", expresó.

"Personalmente, yo no quería a Soteldo en Santos, no importa por qué. No creo que su perfil... lo que espero del perfil de un jugador de Santos va más allá de hacer goles y enganches, eso también hay que analizarlo", sentenció el dirigente.

Al menos Soteldo comenzó bien en Tigres de México. Ingresó al minuto 83 ante Mazatlán, y con su habilidad descolocó a los rivales, que recibieron cuatro tarjetas amarillas y una roja en ese periodo. "Hizo que ellos perdieran la cabeza", celebró Miguel El Piojo Herrera.