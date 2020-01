Xavi sincero: "No puedo esconder que mi sueño es entrenar al Barcelona, pero respeto a Valverde y mi contrato"

Ernesto Valverde está bajo la crítica en la dirección técnica del Barcelona y los rumores en Cataluña apuntan a que los azulgranas ya están acercando posiciones con el ídolo Xavi Hernández.

El ex volante culé se desempeña como entrenador del Al-Sadd y acaba de clasificar con su equipo a la final de la Copa de Qatar. Era imposible que no le preguntaran por la opción de asumir la banca del equipo de Arturo Vidal.

“No puedo esconder que mi sueño es entrenar al Barcelona. Lo he dicho muchas veces en entrevistas anteriores. Todo el mundo lo sabe. Soy hincha del Barcelona, está en mi corazón, pero estoy enfocado en Al-Sadd”, dijo Xavi.

La prensa española ya hace eco de las reuniones que ha sostenido el DT con gente del Barcelona. Según el otrora seleccionado ibérico, no hay que ver tanto bajo el agua.

“Me he reunido muchas veces con Abidal. Es mi amigo y no puedo cambiar nada. Respeto al Barcelona, respeto a Valverde y respeto mi contrato. Estoy haciendo aquí mi trabajo. He estado focalizado en la semifinal y ahora pienso en la final. Estoy muy contento con ello y con entrenar al Al-Sadd. Tengo mucho respeto por este club. No puedo decir nada más", expuso.

Sentenció: “¿las conversaciones con el Barcelona? Estuvieron aquí y hablamos muchas cosas. También estuvieron para comprobar cómo estaba Ousmane Dembélé. Y eso es todo. Lo siento, pero no pudo dar más información. Sí estuve con Abidal, que es mi amigo. Eso es todo. Estoy enfocado en Al-Sadd y respeto a Valverde”.