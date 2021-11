Watford vs Manchester United | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a Cristiano Ronaldo por la Premier League

El Manchester United de Cristiano Ronaldo tiene un duro examen por la 12° fecha de la Premier League, visitando al Watford de Francisco Sierralta.

Los Diablos Rojos no viven un buen presente, debido a que tempranamente se han quedado lejos de la lucha por el título. Se encuentran en el 6° lugar con 17 puntos, a 9 de distancia del líder Chelsea. En su último encuentro, cayeron ante Manchester City en condición de local, en un partido que se vieron muy superados, lo que aumentó la crisis en Old Trafford.

Los malos resultados del equipo, sumado al mal juego, tienen duramente cuestionado a Ole Gunnar Solksjaer. El noruego no ha podido encontrar el mejor rendimiento de los suyos, por lo que en Inglaterra incluso ya hablan de que dejará la banca del Manchester United. El nombre de Zinedine Zidane ya da vueltas.

Watford no ha tenido un buen arranque en la Premier League y se encuentra desde temprano peleando en la parte baja. Actualmente ocupan el 17° lugar con 10 puntos, a solo un puesto de la zona de descenso. Además, no podrán contar para este encuentro con el defensor chileno Francisco Sierralta. El formado en la Universidad Católica se lesionó durante las Eliminatorias con Chile y no se podrá enfrentar a Cristiano Ronaldo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Watford vs Manchester United?



Watford vs Manchester United juegan este sábado 20 de noviembre a las 12:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Watford vs Manchester United?



El partido será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Watford vs Manchester United?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.