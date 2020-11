Villarreal vs. Real Madrid | fecha, hora y canal para ver EN VIVO el partido de La Liga española.

Jornada 10 de La Liga. Villarreal enfrenta a Real Madrid en el estadio de La Cerámica. El Submarino Amarillo busca no perder pisada en la lucha por el campeonato y recibe al poderoso conjunto Merengue, que viene de una dura derrota por 4 a 1.

El Submarino Amarillo está en el segundo lugar de la tabla de ubicaciones, luego de vencer 3-1 a Getafe, triunfo que lo dejó con 18 unidades como único escolta del líder, Real Sociedad, que tiene 20.

Sin embargo la fecha de las Clasificatorias le trajo una preocupación adicional al conjunto amarillo, puesto que el seleccionado ecuatoriano Pervis Estupiñán, se encuentra con problemas para regresar a España después de finalizar los compromisos con la selección nacional de Ecuador, debido a que se extravió su pasaporte en Carapungo, Quito.

El lateral izquierdo que participó de la paliza que Ecuador le propino a Colombia debe presentarse este miércoles al consulado español y a lo largo del día obtendrá los documentos necesarios para poder regresar a España.

El equipo madridista se ubica en la cuarta posición de La Liga con 16 unidades, a solo cuatro del puntero. Sin embargo, en su último partido fue goleado 4-1 por el Valencia. Ahora nuevamente como visitante necesita triunfar para no perderle pisada al puntero.



Sin embargo, el técnico madridista Zinedine Zidane debe rearmar un equipo con varias bajas. No podrá contar con Sergio Ramos, Raphaël Varane (ambos centrales lesionados en la Nations League), Federico Valverde, Álvaro Odriozola (también con problemas fisicos), y además tienen a Casemiro, Eden Hazard, Eder Militao con Coronavirus y aún no sabe si podrá estar Karim Benzema, quien había sufrido una lesión muscular en el juego ante Valencia.

En su útlimo partido por La Liga el Real Madrid perdió inapelablemte por 4 a 1 ante el Valencia

¿Cuándo y dónde se enfrentan Villarreal y Real Madrid?

El partido se juega este sábado 21 de noviembre en el Estadio de la Cerámica, de la ciudad de Villarreal.

Real Madrid, vistiendo uniforme rosa cayó en la fecha 9 ante Valencia 4 a 1. Ahora, también como forastero, debe sumar frente a Villarreal

¿Qué canal transmite Villarreal vs. Real Madrid?

El partido entre Villarreal y Real Madrid será transmitido por DirecTV Sports

Chile: 17:00 horas por DIRECTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming Villarreal vs Real Madrid por La Liga?

Si deseas ver el partido vía streaming puedes hacerlo a través de la plataforma de

DirecTV GO: https://www.directvgo.com/cl