El condoriento Unai Simón rompe el silencio por el error que se mandó en la Eurocopa: "He visto el gol siete veces, me he martirizado"

El portero de la selección de España Unai Simón dio la vuelta al mundo esta semana, luego del grosero error que le costó la apertura de la cuenta a los hispanos ante Croacia en la Eurocopa. Gol que a la larga sus compañeros hicieron olvidar en parte, gracias al triunfo por 5-3 que dejó al cuadro que dirige Luis Enrique en los cuartos del final.

El portero del Athletic de Bilbao, de todas formas, no logra olvidar la pesadilla. Eso a pesar del respaldo que le mostró el entrenador y sus compañeros luego del condoro, la que a sus 24 años fue la peor falla de su carrera

"Me he martirizado un poco", indicó este miércoles en rueda de prensa. "Lo he visto seis o siete veces. No lo encuentro explicación. No me molestaba el sol, se me escurre. Intento dar salida al balón con el control y en lugar de dejarlo muerto, sin más. Es un accidente", confesó de manera sincera.

Luego aseguró que "no soy el portero que encajó ese primero gol" y complementó indicando que mejora cada día a pesar de sus fallos. "Cada día lo soy. Hay pequeñas cosas que puedes mejorar pero soy mejor que ayer y peor que para mañana".

Simón sostuvo que luego del encuentro, lo consoló el otro meta de España David De Gea, quien ese día estaba lesionado. "Se quedó a esperarme. Me tranquilizó mucho lo que me dijo. Me lo quedo para lo personal pero me ayudó mucho", confidenció.

España deberá chocar contra Suiza en la ronda de los ocho mejores, ese viernes al mediodía en San Petesburgo. Simón, que ha sido titular en todos los encuentros, volverá a pararse bajo los tres palos.