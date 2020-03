Tras ocho horas de declaración: Ronaldinho sale sin cargos de la Fiscalía paraguaya

Un final feliz, al parecer, porque después de ocho horas de declaración en la Fiscalía del Crimen Organizado de Asunción, Ronaldinho Gaúcho junto a su hermano Roberto salieron sin cargos ni imputación en su contra, tras ser detenidos por ingresar al país con un pasaporte falso.

Ambos salieron escoltados por personal policial y con una aglomeración de periodistas, quienes se fueron al Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, en la ciudad de Lambaré, afueras de Asunción.

El abogado del ex futbolista, Adolfo Marín, expresó a los medios que "él no tiene ninguna restricción salvo que en una hora nos encontremos con una circunstancia diferente", agregando que sus defendidos no incurrieron con ninguna conducta delictiva.

Agregó que "la decisión que se tomó es consentimiento de nuestro cliente, fue prestar declaración, responder a todas las preguntas del Ministerio Público, y nosotros a partir del viernes lo que vamos hacer es ingresar a verificar todos los detalles".

Así que se empieza a terminar esta teleserie y el astro brasileño puede salir del país paraguayo cuando lo desee, a pesar de que se quedará para responder a las inquietudes de la justicia y promocionar su libro biográfico.

Recordemos que por este caso el Director de migración, Alexis Penayo, renunció a su cargo y que en este momento están siendo investigadas dos mujeres: María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballeri.