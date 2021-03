Henry sueña con volver al Arsenal: "Aceptaría ser el utilero, hasta podría cortar el pasto"

Thierry Henry es uno de los máximos ídolos del Arsenal y hasta tiene una estatua en la entrada del Emirates Stadium, sin embargo aún no ha tenido la oportunidad de dirigir al equipo.

El campeón del mundo reconoció que entrenar a los gunners en la Premier League es uno de sus sueños, aunque sabe que aún debe seguir trabajando para lograrlo.

"Si le preguntas a un aficionado del Arsenal si le gustaría entrenar a su equipo algún día, te responderá que sí. Y yo lo tengo en la sangre, soy hincha. Pero cuando hablo de eso, es una utopía", le dijo a FourFourTwo.

Luego, afirmó: "Así que si me preguntas si me gustaría entrenar al Arsenal, entonces sí. Si me preguntas si algún día me gustaría ser el utilero del Arsenal, entonces sí. Si me preguntas si algún día me gustaría cortar el pasto en el Emirates Stadium, entonces sí".

Fans gunners posan junto a la estatua de Thierry Henry en el Emirates Stadium (Foto:Getty)

Sobre su experiencia como DT, señaló: “Estoy en mi curva de aprendizaje, quiero hacerlo bien para el equipo que estoy entrenando, entonces el tiempo lo dirá. Si no tengo éxito, no tendré ese tipo de oportunidades. Sólo me estoy concentrando en lo que puedo controlar, y el resto es una utopía masiva. ¿Me hubiera gustado cantar como Lionel Richie? ¡Sí, pero no canto como él!".

Thierry Henry, de 43 años, comenzó su carrera como entrenador en las inferiores del Arsenal, luego pasó a la selección de Bélgica, donde fue ayudante de Roberto Martínez. Dio el gran salto en 2018 cuando entrenó al Mónaco, sin demasiado éxito (11 derrotas en 20 partidos). Su última experiencia fue en el CF Montreal de la MLS.