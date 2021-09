Francisco Sierralta vive un momento complicado en el fútbol inglés. Aunque en principio el defensor chileno venía bien aspectado como titular permanente del ascendido Watford, el entrenador Xisco Muñoz literalmente lo borró del equipo.

Así ha acontecido en las últimas dos presentaciones de las Abejas en la Premier League (triunfo sobre Norwich y empate frente a Newcastle), en que del zaguero formado en Universidad Católica ni siquiera aparece en la nómina de citados.

Sierralta marcó un autogol en la derrota ante Wolves hace dos semanas y después no estuvo afortunado en la caída con Stoke City por la Carabao Cup. Por eso, el estratega lo incluyó en el grupo de quienes necesitan "trabajar más duro" para recuperar un lugar.

"Son las reglas. Tengo 23 jugadores. Además, Dan Gosling está fuera. Tenemos distintos jugadores que no entran en el equipo. Tenemos un plantel potente y a veces estás entre los once, o a veces no estás en la lista", explicó el español.

¿Tiene que ver la selección chilena en la baja de Sierralta?



Más allá de las razones de Xisco Muñoz, existe un factor extra en la decisión de sacar a Francisco Sierralta del equipo. Y es que se produce justo después de la polémica negativa a ceder al jugador a la selección chilena en los partidos eliminatorios de septiembre.

Sierralta no fue facilitado por su club y el director deportivo nacional chileno, Francis Cagigao, anunció un acuerdo para contar con Sierralta en dos de los tres partidos agendados para octubre, específicamente ante Perú en Lima y Paraguay en Santiago.

En este sentido, la última oportunidad que tendrá el defensor chileno para sumar minutos antes de la Fecha FIFA será el próximo sábado, cuando Watford visite al Leeds de Marcelo Bielsa en una nueva jornada de la Premier League.

"Es el momento para que todos trabajen duro para ganarse un lugar. El equipo está preparado para dar un rendimiento más consistente", concluyó Muñoz, a la cabeza de un equipo que marcha duodécimo con siete siete unidades en seis partidos.