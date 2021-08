Takefusa Kubo la rompe en los Juegos Olímpicos pero no tiene cabida en el Real Madrid y busca club

MERCADO

El mediocampista del Real Madrid Takefusa Kubo, una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos con su selección de Japón, vive un momento complicado porque no podrá jugar -otra vez- en el cuadro merengue al no tener cupo de de extranjero no comunitario y su futuro está en la Liga o en la Bundesliga.