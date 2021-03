Cassano no deja tranquilo a Cristiano Ronaldo: "Sólo piensa en récords, no sirve para jugar bien"

Antonio Cassano volvió a la carga. Si antes dijo que Cristiano Ronaldo había "fracasado" y que era "egoísta", esta vez afirmó que no aporta al juego colectivo de la Juventus.

"Si apuestas por el buen fútbol, entonces no debes contar con Cristiano Ronaldo. Solo piensa en sus goles y sus récords, no sirve para jugar bien", dijo el ex delantero del Real Madrid en conversación con Christian Vieri en Bobo TV.

Cassano sostiene que la irregular campaña de la Vecchia Signora no es responsabilidad de Andrea Pirlo: "Si eres un presidente y quieres empezar un ciclo ganador, no le puedes dar a alguien nuevo como Pirlo la responsabilidad de dirigir a Cristiano".

"Le doy poca responsabilidad de los problemas a Andrea. Tendrá una gran carrera, pero ha quedado claro que había que echar a jugadores y traer gente nueva. Hombres como Kulusevski están muy influenciados por Cristiano Ronaldo", añadió.

"El año pasado estaba Sarri, un entrenador que había hecho el mejor fútbol de los últimos años. Y tuvo que ser sustituido. No puedes poner a un entrenador que quiera jugar al fútbol con Cristiano en el equipo. Es un tapón", señaló.

Sobre la posibilidad de vender al portugués y traer otros jugadores en su reemplazo, indicó: "Serían 100 millones de euros para fichar un par de jugadores de gran nivel. Quizás Juventus no se puede permitir fichar a jugadores como Mbappé, Messi o Haaland. Icardi no tiene su nivel, pero puede hacer 25 goles por temporada en Italia y la Juve puede permitirse su fichaje".

