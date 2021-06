Chris Smalling y su pareja aseguran haber visto un OVNI: "No estábamos bajo los efectos de hongos mágicos"

El defensa de la Roma, Chris Smalling, pudo haber sido testigo de un avistamiento de OVNI, según asegura su pareja Sam Cooke en sus redes sociales.

Cooke dice que el hecho ocurrió en Jamaica, cuando estaba de vacaciones: “¡Chris y yo vimos un OVNI increíble anoche! Voló hacia abajo frente a nosotros y luego se dio la vuelta y volvió a subir al cielo donde se quedó durante una hora. Chris podía verlo girando con luces y parpadeando por todas partes”.

Cooke dice que el objeto estaba formado por dos rectángulos separados entre sí y que tenían luces tenues, pero no alcanzaron a tomar fotos.

"Estábamos demasiado aturdidos para sacar nuestros teléfonos y tampoco queríamos apartar la mirada por miedo a perderlo, fuera lo que fuera”, señaló Cooke.

Finalmente, la pareja del ex jugador del Manchester United quis dejar claro que no habían consumido ningún tipo de drogas: "No estábamos bajo el efecto de las setas mágicas".