Sergio Ramos acepta quedarse al margen de la Euro por problemas físicos: "Hay que ser honestos"

Sergio Ramos viene de vivir una de sus temporadas más complicadas de su carrera con Real Madrid, que no consiguió título alguno y que a nivel personal estuvo marcado con las lesiones, algo que le ha costado la presencia en la nómina de la Selección de España para la Eurocopa que está a la vuelta de la esquina.

Tras quedar al margen de la competencia continental, el defensor habló por redes sociales, entendiendo la decisión del entrenador Luis Enrique. "He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100 % con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", afirmó a través de sus cuentas de Twitter e Instagram.

El zaguero reconoce que su estado de forma no es óptimo para la exigencia del torneo. "Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", apuntó.

Ramos viene de su campaña con menos acción desde que llegó a la institución merengue para la temporada 2005-06 al disputar apenas 15 encuentros en La Liga de España, que se suman a los cinco en los que tuvo presencia en la Champions League para sumar un poco más de 1700 minutos en total.

"Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre. Viva España y Hala Madrid!", añadió a través de su mensaje.