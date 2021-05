España va a la Eurocopa sin Sergio Ramos ni jugadores del Real Madrid en una polémica nómina

La Selección de España presentó la nómina con la irá a la Eurocopa 2020 y la polémica se hizo presente pues ningún jugador del Real Madrid figura en ella, resaltando la ausencia de Sergio Ramos, capitán en los últimos años, luego de una complicada temporada en la que las lesiones le impidieron estar a tope.

El entrenador de La Roja europea, Luis Enrique, decidió convocar a 24 incluso teniendo la posibilidad de hacer un llamado de 26 pero el entrenador justificó sus decisiones en conferencia de prensa. "A lo largo de otros campeonatos hemos constatado que se suelen usar unos 18 o 19 jugadores. Habrá solo un jugador en la grada y entrenaremos con menos jugadores", afirmó.

Sobre la ausencia del capitán merengue, fue claro por las razones que lo llevaron a no citarlo. "No ha podido competir ni entrenar. No ha sido fácil, ayer lo llamé y ha sido difícil y duro. me sabe mal, es muy profesional y que ayuda mucho a la selección y lo puede hacer en el futuro pero busco el beneficio del grupo", puntualizó.

En cuanto a la ausencia de elementos del Real Madrid en este llamado de la Selección de España, Luis Enrique no solo tenía al defensor central dentro de sus planes originales. "Si hubieran estado bien Carvajal y Ramos habrían venido. No hago la lista en función de esto", apuntó el exjugador.

Entre los llamados más destacados está el regreso de César Azpillicueta, de gran temporada en el Chelsea, tras tres años de ausencia. Del reciente campeón de España, Atlético de Madrid, figuran tan solo dos jugadores: Marcos Llorente y Koke; mientras que del Barcelona fueron llamados Jordi Alba, Sergio Busquets y Pedri.