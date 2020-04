Sergio Kun Agüero revela su intensa lucha por no subir de peso

Sergio el Kun Agüero es el típico jugador de baja estatura con grandes condiciones para el fútbol, en el barrio les llaman "chico bueno para la pelota".

El delantero que nació en Independiente de Avellaneda no viene lidiando con su baja estatura, si no que con su peso -o al menos- su apariencia de peso, donde muchas veces se cree que está "gordito".

En extensa entrevista a TyC Sports, el argentino reconoció que viene dando una dura pelea por no subir de peso.

“En un momento tuve más de un kilo de más, en 2015. A partir de ahí conocí a un doctor italiano, el mismo que Demichelis y Leo (Messi), y ahí por lo menos me cambió un poco el panorama de las comidas. Yo era de comer bastante carne y me dijo que intente de comer lo menos posible.

Agüero relata que "comía cuatro veces por semana carne y me dijo que lo baje a una. Tenía que comer mucho arroz y pollo, y ahora me hice fanático del arroz. Me fui adaptando"

El atacante del Manchester City reflexiona sobre todo lo que ha pasado en virtud de este problema. "Pasa que en el fútbol medio kilo influye mucho, sentís la diferencia. Mi peso es 79 kilos, ahora estoy muy bien. En 2017 baje dos kilos y me sentía débil, me mareaba en los partidos. Hasta que me hicieron análisis y me dijeron cuál era mi peso ideal", cerró.