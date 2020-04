Lionel Messi trolea a Sergio Aguero por tirar el joystick en el FIFA 20: "¿Qué hacés, papi? ¿Te calentaste?"

En el marco de la E-Nations Cup, torneo organizado por la FIFA en el FIFA 2020 para la Playstation 4, Sergio Aguero por Argentina enfrentó a Everton Ribeiro por Brasil.

El partido finalizó 2-2 entre el jugador del Manchester City y el de Flamengo, prologando el encuentro al alargue y que finalmente terminó con la victoria del brasileño por gol de oro.

"Estoy recontra caliente, pero jugué bastante bien. Pude haberlo ganado en el gol de oro, pero qué se yo lo que cobró el árbitro. Estaba caliente y pensé que me iba a hacer el gol", expresó el Kung.

Justamente este partido lo vio Lionel Messi, quien no perdió el tiempo para trolear a su amigo. "Leo me escribió porque vio que tiré el joystick. Y me dijo: '¿Qué hacés, papi? ¿Te calentaste?'. Me hizo reír porque también me dijo que volví a la calentura del Sub 20, cuando jugamos en el 2005", aclaró.

Para finalizar agregó que, "antes jugábamos un montón. Ganaba él uno, después yo uno. Dos él, después yo dos. Era siempre así. Leo jugaba bien, pero hoy es súper diferente el FIFA con el que jugábamos antes. Nos hacíamos partido y nos agarrábamos una moto mal los dos. Nos íbamos a dormir re caliente".