Sergio Busquets sobre Iker Casillas: "Es sorprendente que haya colaborado con le que le cuesta rascarse el bolsillo"

La campaña solidaria organizada por Rafael Nadal y Pau Gasol llamada "Nuestra Mejor Victoria" cada día gana más adherentes, y esta vez fue el turno de Sergio Busquets el que apareció en Onda Cero.

Pero el mejor momento estuvo cuando el volante del Barcelona se refirió a Iker Casillas, su compañero de tantos años en la selección de España.

“Llamad ya a Iker porque es sorprendente que haya colaborado con lo que le cuesta rascarse el bolsillo”, bromeó Busquets.

Todo lo recaudado va en ayuda de la Cruz Roja Internacional y su batalla contra el coronavirus.

Busquets también se refirió a la vuelta del fútbol en España, algo que ve difícil. “Creo que va a ser difícil. Me parece que vamos a poder volver a entrenar, poco a poco, de uno en uno, yendo a casa a ducharte... Pero jugar ya será más difícil, juntarse todos, los viajes, Me parece una exageración y creo que no se podrá hacer esa concentración de todos quieren hacer. Pero hay que esperar a ver cómo evoluciona todo”, cerró.