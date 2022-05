Este domingo el Barcelona de Guayaquil empató como local por 1-1 frente al Deportivo Cuenca en el Monumental Banco Pichincha por la fecha 13 de la Liga Pro de Ecuador.

El brasileño Leonai souza abrió el marcador a los 55 minutos para el equipo anfitrión, pero en los descuentos el Cuenca logró el empate definitivo mediante Vilinton Branda.

En el Barcelona fue titular Byron Castillo, jugador de la selección ecuatoriana, quien actualmente está siendo investigado por haber nacido supuestamente en Colombia.

El lateral derecho no tuvo un buen partido según los hinchas del equipo de Guayaquil, quienes no tuvieron piedad con él, pues consideran que no está realmente enfocado.

"Byron Castillo no sabe nada más que dar pase y trotar", dijo un internauta en Twitter, mientras otro reclamó: "En este momento Byron Castillo no cuesta más que una salchipapa".

Por su parte, un hincha reflexionó: "Hace rato que no veo al mismo Byron Castillo que vimos en 2021. El tema no es de que sea errático, es que no encara como lo hacía antes. Y si no encaras no vas a ganar nunca".

Por último, otro aficionado fue aún más tajante con la crítica: "Byron Castillo en un nivel nefasto. Le comienzo a perder la paciencia a ese inoperante".

Lo cierto es que a pesar del disgusto de los fanáticos, el Barcelona continúa como líder en la competición ecuatoriana con 26 puntos, los mismos que tiene Independiente del Valle.

Recordar que la semana pasada la FIFA acusó recibo de la denuncia de Chile por irregularidades en la nacionalidad de Byron Castillo y abrió procedimientos disciplinarios, anunciando que los próximos días se tendrá una respuesta.