Schalke 04 vuelve a perder y se convierte en el peor equipo de Europa con 29 partidos sin conocer la victoria

El Schalke 04 perdió 0-1 ante el Arminia Bielefeld y confirma su mala racha donde además de ser último de la Bundesliga con apenas cuatro puntos luego de 13 partidos jugados, no gana hace ¡29 partidos!

Con estos números el cuadro minero se convierte en el peor de las ligas grandes del Viejo Continente y su negro récord contiene 10 empates y 19 derrotas.

Es más, su último triunfo fue antes de la pandemia del coronavirus cuando el 17 de enero venció 2-0 al Borussia Mönchengladbach, y con esto se acerca a pasos agigantados a perder la categoría cuando termine la temporada.

El Shalke 04 sacó del retiro a Huub Stevens, entrenador que ganó la Copa UEFA con los azules.

"No podemos rendirnos. Tenemos que luchar juntos y seguir adelante. Si no lo hacemos no hay manera", aseguró el entrenador.

En la próxima fecha, el 2 de enero el Schalke 04 debería visitar al Hertha Berlín con la intención de ganar luego de 11 meses.