Roy Keane le cae con todo a Joao Félix por la eliminación de Portugal en la Eurocopa: "Es un impostor ¿Cuánto costó, 100 millones?

La Eurocopa está que arde y en una de las llaves de octavos de final, Bélgica eliminó al actual campeón del Viejo Continente, Portugal, mandando para la casa a la megaestrella Cristiano Ronaldo.

La derrota lusa por la cuenta mínima fue analizada por el ex Manchester United, Roy Keane, que criticó duramente a Joao Félix por el partido que hizo ante los belgas y puso en duda la calidad del delantero que viene de ser campeón con el Atlético Madrid en la Liga de España.

"Es un impostor. Su país lo necesitaba, pero cuando entró no hizo nada. ¿Cuánto costó, 100 millones? Si yo fuera Cristiano iría a buscarlo al vestuario", aseveró sin pelos en la lengua y con la misma fiereza que ocupaba en el campo de juego.

Roy Keane comenta la Eurocopa y le dio con un fierro a Joao Félix (Getty Images)

Agregando que "me molesta especialmente cuando se trata de jugadores de calidad. No hay excusa para colocar el cuerpo de esa manera para golpear el balón y fallar el tiro. Son jugadores de alto nivel y deben poner a prueba al portero, no pueden dejar pasar estas oportunidades".

Pero no sólo veneno salió del la boca de Keane, porque halagó a Cristiano Ronaldo, pese a la eliminación de Portugal.

"Es el futbolista más inteligente que he visto en mi vida, por cómo juega y cómo se involucra en la creación. Además, tiene esa habilidad y ese punto de arrogancia que necesitan los grandes jugadores", cerró.