No todo será tan lindo en la nueva experiencia de Ronaldo Nazario en Brasil, donde se convirtió en el máximo jerarca del Cruzeiro tras hacerse con el 90% de las acciones de la institución. Eso sí, los 62,5 millones de euros que pagó en su momento quedarán cortos.

Esto porque el presidente del Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, reveló en una entrevista concedida a TV Máfia Azul que el club arrastra una deuda de 50 millones de reales (7,7 millones de euros) a la FIFA. Y ese gasto Ronaldo lo asumirá de su propio bolsillo.

“Él (Ronaldo) pagará la deuda. En teoría, el déficit es de la asociación, pero hay que pagar sino no hay fútbol. El año próximo tendremos otro desembolso grande por el fichaje de Rodriguinho, que se compró y una vez más no se pagó. Si no me equivocó, son más de 30 millones (de reales)”, dijo Sérgio Santos Rodrigues.

De todas maneras, el pacto al adquirir el club donde debutó está sujeto a una serie de condiciones, siendo la principal que Ronaldo invierta a mediano y largo plazo 400 millones de reales (70 millones de dólares), para el crecimiento del club de Belo Horizonte.

En su cuenta de Instagram, el Fenómeno indicó que “tengo mucho para devolverle al Cruzeiro, para llevarlo donde merecen estar. Me toca a mí intentar abrirle las puertas al equipo. No como un héroe. No con superpoderes para cambiar la realidad solo. Pero con inmensa responsabilidad”.