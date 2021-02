Ronald Koeman señala al arbitraje: "No entiendo por qué el VAR no entra, no es tan complicado"

Barcelona debe pasar página lo más rápido posible de lo ocurrido en la semana ante Sevilla en la semifinal de la Copa del Rey, cayendo 2-0 en el encuentro de ida, pues este sábado se mide a Alavés buscando seguir con una buena racha positiva en La Liga, competición en la que acumula seis victorias al hilo.

Pero para el entrenador Ronald Koeman sigue siendo tema lo sucedido con una falta sobre Jordi Alba en el área de los andaluces que se terminó pitando afuera como falta. "Es penalti, y además hay una imagen del árbitro que dice; es falta pero es fuera. Y fue dentro. No entiendo por qué el VAR no entra, porque todo el mundo vio que era falta. El VAR tenía que corregir y decir que la falta era dentro. No es tan complicado para mí", indicó en rueda de prensa.

Pero más allá de lo sucedido con el arbitraje, reconoce que los catalanes fallan en la zaga, por lo que lamentó no haber podido reforzarse con Eric García, del Manchester City. "Nos falta contundencia defensivamente. Por tema lesiones hemos bajado nuestro rendimiento en defensa. Ya hablé con ellos sobre el fichaje y ya dije que necesitaba un fichaje pero que respetaría la decisión. Con las bajas que hemos tenido, que nos falta gente atrás", afirmó.

�� @RonaldKoeman: "Nuestro objetivo es ganar los tres puntos contra un equipo competitivo y muy físico" #BarçaAlaves pic.twitter.com/McLOaShsJs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 12, 2021

Koeman sabe que está entrando en la parte decisiva de la temporada. "En febrero y marzo es cuando se ven las opciones de ganar algo. Vamos a ver en un mes o mes y medio dónde estamos y a qué aspiramos. Para eso hay que jugar bien, ganar y, sobre todo, hay que tener a más jugadores disponibles", apuntó.

El técnic neerlandés confía en que sus dirigidos muestren su mejor versión de ahora en adelante. "Necesitamos frescura, pero el equipo está muy bien. La segunda parte de Sevilla no la haces si el equipo no está bien físicamente. Entonces el equipo está bien".