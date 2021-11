Marcelo Gallardo es considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo, porque ahora sí lo ganó todo con River Plate, debido a que por fin pudo alzar el título de la Liga Profesional de Argentina, situación que tenía pendiente.

El Muñeco había sonado anteriormente como opción para PSG y Barcelona, pero se mantuvo firme en el cuadro Millonario, del que ahora puede salir, de hecho se lo plantea, ya que termina contrato.

El ex volante, además, es seguido de cerca por la selección de Uruguay, ya que lo quieren como el reemplazante de Óscar Tabárez.

"Primero quiero aclarar que estoy terminando mi contrato y es la primera vez que mi vínculo se está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy. Es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra y de analizar porque esto demanda mucho esfuerzo. Creo que merezco la posiblidad de replantearme porque se necesita estar con mucha energía para seguir. Ahora sí lo voy a analizar, a replantear", dijo Gallardo a ESPN.

"A partir de ahora, de haber disfrutado, voy a replantearme seriamente seguir porque River merece que alguien está con muchísima energía. El denominador común piensa que podés relajarte, vivir con tranquilidad y no lo vivo de esa manera. No me doy momentos para relajarme porque le estaría haciendo mal al club", agregó el estratega.

Los próximos días serán vitales para saber si Marcelo Gallardo renueva en River o empieza a escuchar las muchas ofertas que tendrá.